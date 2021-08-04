«Бенфика» забила второй мяч в ворота «Спартака» в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 74-й минуте отличился Жилберту. Он поразил ворота Максименко после паса от Вериссимо. Счет стал 2:0 в пользу португальцев.