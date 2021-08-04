«Спартак» — «Бенфика»: гости забили второй мяч
21:33
«Бенфика» забила второй мяч в ворота «Спартака» в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
На 74-й минуте отличился Жилберту. Он поразил ворота Максименко после паса от Вериссимо. Счет стал 2:0 в пользу португальцев.
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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