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Сегодня, 19:45

«Спарта» Прага — «Зальцбург»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Спарта» и «Зальцбург» встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Спарта» из Праги и «Зальцбург» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра пройдет на «ЭПЕТ Арене» в Праге (Чехия). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Трансляцию матча «Спарта» — «Зальцбург» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko (стриминговый сервис доступен по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игр «Спарта» Прага — «Зальцбург» можно в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 19:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Зальцбург

Ранее соперники встречались между собой дважды. В одном матче победила «Спарта» (3:0), другая игра завершилась вничью (0:0).

ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Спарта (Прага)
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