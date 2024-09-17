«Спарта» и «Зальцбург» встретятся в 1-м туре Лиги чемпионов

«Спарта» из Праги и «Зальцбург» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 18 сентября. Игра пройдет на «ЭПЕТ Арене» в Праге (Чехия). Начало — в 19.45 по московскому времени.

Трансляцию матча «Спарта» — «Зальцбург» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko (стриминговый сервис доступен по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игр «Спарта» Прага — «Зальцбург» можно в матч-центре нашего сайта.

Ранее соперники встречались между собой дважды. В одном матче победила «Спарта» (3:0), другая игра завершилась вничью (0:0).