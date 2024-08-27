Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:00

«Спарта» Прага — «Мальме»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Спарта» Прага сыграет с «Мальме» в Лиге чемпионов 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анхело Пресьядо (ФК «Спарта» Прага).
Фото Global Look Press

«Спарта» Прага встретится с «Мальме» в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 во вторник, 27 августа. Встреча пройдет на стадионе «Эпет Арена» в Праге (Австрия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Спарта» Прага — «Мальме» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче плей-офф пражский клуб одержал уверенную победу над шведами со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд
27 авг, 22:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Мальме

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Мальме
ФК Спарта (Прага)
0
Читайте также
Международный день бокса отметят 27 августа
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Галатасарай» — «Янг Бойз»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Янг Бойз» победил «Галатасарай», «Мидтьюлланн» и «Слован» сыграли вничью в Лиге чемпионов
«ПСЖ» правда могут исключить из Лиги чемпионов? У Мбаппе есть претензии к бывшему клубу
В ролике УЕФА о новом формате жеребьевки Лиги чемпионов был замечен российский флаг
УЕФА представил обновленный гимн Лиги чемпионов
Лига чемпионов: новый формат — как будут играть в группе и плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зальцбург» — «Динамо» Киев: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости