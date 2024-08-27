«Спарта» Прага сыграет с «Мальме» в Лиге чемпионов 27 августа

«Спарта» Прага встретится с «Мальме» в ответном матче отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 во вторник, 27 августа. Встреча пройдет на стадионе «Эпет Арена» в Праге (Австрия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Спарта» Прага — «Мальме» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче плей-офф пражский клуб одержал уверенную победу над шведами со счетом 2:0.

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