Головин в стартовом составе «Монако» на матч против «Спарты»
19:09
Стали известны стартовые составы команд на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако». Российский полузащитник гостей Александр Головин сыграет в стартовом составе.
«Спарта»: Ницэ, Виснер, Панак, Ганцко, Попидар, Павелка, Дочкал, Сачек, Моберг-Карлссон, Гложек, Пешек.
«Монако»: Нюбель, Агилар, Бадиашиле, Дизази, Кайю Энрике, Желсон Мартинш, Фофана, Тшуамени, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
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