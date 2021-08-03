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Головин в стартовом составе «Монако» на матч против «Спарты»

19:09
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Стали известны стартовые составы команд на матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако». Российский полузащитник гостей Александр Головин сыграет в стартовом составе.

«Спарта»: Ницэ, Виснер, Панак, Ганцко, Попидар, Павелка, Дочкал, Сачек, Моберг-Карлссон, Гложек, Пешек.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Бадиашиле, Дизази, Кайю Энрике, Желсон Мартинш, Фофана, Тшуамени, Головин, Бен-Йеддер, Фолланд.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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