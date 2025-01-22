Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:20

«Спарта» — «Интер»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Спарта» и «Интер» проведут матч в 7-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images

«Спарта» и «Интер» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч в Праге (Чехия) на «Дженерали Ческа пойиштевна Арене» начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Спарта» — «Интер» изучайте в нашем матч-центре. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов в среду.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Интер

В прямом эфире трансляцию матча в Праге покажет платформа «Okko Спорт», Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки. Также стриминговый сервис запускает перекличку вечерних игр в одном окне.

В шести турах общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 «Спарта» набрала четыре очка и занимала 28-е место, в предыдущем матче команда из Праги уступила «Фейеноорду» (2:4). У «Интера» — 13 очков и шестое место, в декабрьском туре миланцы уступили «Байеру» (0:1).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спарта (Прага)
Читайте также
Сирия расторгла договор с Россией об управлении портом Тартус
Отец Яниса Тиммы рассказал, почему сын перестал с ним общаться
Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте в Турции возросло до 76
Вокруг смерти баскетболиста Тиммы творится ад. Седокову опрашивает полиция, блогеры обвиняют ее в измене с Кокориным
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Трамп заявил об изучении вопроса продолжения поставок оружия Украине
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «ПСВ»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Арсенал» — «Динамо» Загреб: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск
«Милан» — «Жирона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск
«Фейеноорд» — «Бавария»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск
Лига чемпионов, расписание и результаты 22 января: «ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Реал» — «Зальцбург» и другие матчи
«Барселона» выдала великий матч, но негативных выводов больше. Система Флика все чаще дает сбой
«Реал» — «Зальцбург»: где смотреть трансляцию, время начала матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Милан» — «Жирона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Арсенал» — «Динамо» Загреб: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости