«Спарта» и «Интер» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч в Праге (Чехия) на «Дженерали Ческа пойиштевна Арене» начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Спарта» — «Интер» изучайте в нашем матч-центре. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов в среду.

В прямом эфире трансляцию матча в Праге покажет платформа «Okko Спорт», Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки. Также стриминговый сервис запускает перекличку вечерних игр в одном окне.

В шести турах общего этапа Лиги чемпионов-2024/25 «Спарта» набрала четыре очка и занимала 28-е место, в предыдущем матче команда из Праги уступила «Фейеноорду» (2:4). У «Интера» — 13 очков и шестое место, в декабрьском туре миланцы уступили «Байеру» (0:1).