Гол Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» победу над «Спартой»

«Интер» на выезде обыграл пражскую «Спарту» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте забил форвард миланцев Лаутаро Мартинес.

«Интер» (16 очков) поднялся на четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Спарта» (4) потерпела пятое поражение подряд и идет на 29-й позиции.

В заключительном туре «Интер» дома примет «Монако», а «Спарта» в гостях встретится с «Байером». Оба матча пройдут 29 января.