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Гол Лаутаро Мартинеса принес «Интеру» победу над «Спартой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters

«Интер» на выезде обыграл пражскую «Спарту» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте забил форвард миланцев Лаутаро Мартинес.

«Интер» (16 очков) поднялся на четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Спарта» (4) потерпела пятое поражение подряд и идет на 29-й позиции.

В заключительном туре «Интер» дома примет «Монако», а «Спарта» в гостях встретится с «Байером». Оба матча пройдут 29 января.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. epet ARENA (Прага)
Спарта П
0:1
Интер
Источник: Таблица общего этапа Лиги чемпионов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Спарта (Прага)
Лаутаро Мартинес
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