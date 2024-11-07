«Брест» переиграл «Спарту» и продлил беспроигрышную серию в Лиге чемпионов
«Брест» на выезде переиграл «Спарту» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.
В конце первого тайма полузащитник Эдмилсон Фернандес вывел французскую команду вперед. На 80-й минуте гостям удалось удвоить преимущество благодаря автоголу. Пражский коллектив уже в добавленное время отыграл один мяч.
«Брест», который впервые участвует в Лиге чемпионов, по-прежнему не знает поражений и с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Спарта» идет на 26-й строчке — 4 очка.
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