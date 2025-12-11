Спаллетти заявил, что не доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Пафосом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Пафосом» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов

«Победа была важной. Но я недоволен, и ребята тоже, мы могли и должны были сделать больше. Сделали минимум необходимого, в первом тайме были нереализованные моменты. Мы допускали слишком много моментов у своих ворот и мало использовали свои сильные стороны, упуская простые возможности. Инициативу забрали только во втором тайме», — приводит слова Спаллетти Sky Sports.

«Ювентус» с 9 очками и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа. «Пафос» с 6 очками — на 26-й строчке.