Спаллетти — о победе над «Аяксом»: «Игроки «Наполи» совершили нечто великолепное»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Аяксом» (4:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

«Временами я был полностью погружен в пение болельщиков. Я тренер футболистов, которые сегодня совершили нечто великолепное, показав на поле то, что представляют собой неаполитанские болельщики, их желание пройти квалификацию и продолжать играть в этом турнире», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

«Наполи» с 12 очками лидирует в группе A и гарантировал себе выход в плей-офф. «Аякс» с 3 очками идет на третьей строчке.