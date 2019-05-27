Спаллетти поздравил "Интер" с выходом в Лигу чемпионов, опубликовав коллекцию футболок

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти поздравил свою команду с выходом в Лигу чемпионов на следующий сезон.
– Имена Лиги чемпионов. Молодцы, ребята, вы снова вернули "Интер" в самый важный турнир мира! Спасибо! – написал Спаллетти в Инстаграме.
60-летний специалист опубликовал коллекцию футболок, которую он собрал за свою тренерскую карьеру. Среди них известные игроки, такие как Лионель Месси, Роналдинью, Роналдо, Габриэль Батистута, Кака и другие.
В коллекции Спаллетти также есть футболки, принадлежавшие игрокам из чемпионата России: Сергей Семак, Доменико Кришито, Халк, Александр Прудников и Виллиан в составе "Анжи".
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