Спаллетти объяснил, почему «Наполи» проиграл «Милану»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Хочу поблагодарить игроков за их игру. Отношение к делу было правильным. Я ждал, что мы сыграем с таким подходом. Мне надо проанализировать случившееся. Порой все складывается хорошо, порой что-то не получается», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.