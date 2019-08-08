Спаич считает, что арбитр Штилер стал главной звездой матча "Краснодар" - "Порту"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич - о матче с "Порту" (0:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Он критически высказался о работе главного арбитра Тобиаса Штилера.

- Этот матч должен был закончиться вничью, жалко, мы играли хорошо, но плохо, когда судья становится главной звездой на поле, - цитирует Спаича ТАСС. - Думаю, он должен был назначать пенальти в нашу пользу, я не знаю, как он смотрел, а потом в конце игры он дает штрафной, думаю, контакта не было. Это тяжело для нас, мы сделали все, что смогли, показали, что можем играть с таким соперником.

Ответный матч пройдет в Порту 13 августа.

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