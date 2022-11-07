Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:39

Советник президента «ПСЖ» Кампуш о «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ: «Это шанс отомстить за проигранный финал-2020»

Советник президента «ПСЖ» отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Советник президент «ПСЖ» Луиш Кампуш прокомментировал итог жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это очень мотивирует. Я знаю, что все отдадут максимум. Мы получили возможность и дома, и в гостях показать, в какой качественный футбол играем в этом году. Так мы должны настраиваться на эти матчи — с позитивом. Мы уверены в себе. Сейчас отличный момент, чтобы сыграть с «Баварией». Команда действительно хороша, мы очень уверенно чувствуем себя в этом сезоне. В таких матчах не бывает фаворита.

Для меня лично предстоящая встреча с «Баварией» — это большая мотивация. Это возможность отомстить за проигранный финал. Да, я знаю, что через год мы исправились (в 1/4 финала ЛЧ сезона-2020-21 «ПСЖ» прошел «Баварию» по сумме голов на выезде — 3:3. — Прим. «СЭ»).

Я считаю, что игры с «Баварией» — возможность показать, какой у нас отличный тренер, какие прекрасные игроки, и продемонстрировать, в какой красивый футбол мы сейчас играем», — цитирует Кампуша L’Equipe.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21–22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14–15 марта 2023 года.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Русские — козлы». Как сейчас живет главный хейтер российских спортсменов
«Конечно, Царь!» Что пишут во Франции про игру Головина
Ксения Собчак вернулась в Россию
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/8 финала — пары и расписание матчей
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Бутрагеньо: «Ливерпуль» очень сложный соперник, но мы «Реал Мадрид»
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «ПСЖ» — с «Баварией»
Симеоне с зарплатой 40 миллионов евро провалился в ЛЧ. А лучший — бюджетный немец из «Бенфики»
Кварацхелия рассказал, что мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
«ПСЖ» и «Бенфика» впервые в истории Лиги чемпионов показали одинаковые показатели очков и забитых и пропущенных голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «ПСЖ» — с «Баварией»

Бутрагеньо: «Ливерпуль» очень сложный соперник, но мы «Реал Мадрид»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости