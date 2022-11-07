Советник президента «ПСЖ» Кампуш о «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ: «Это шанс отомстить за проигранный финал-2020»

Советник президент «ПСЖ» Луиш Кампуш прокомментировал итог жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это очень мотивирует. Я знаю, что все отдадут максимум. Мы получили возможность и дома, и в гостях показать, в какой качественный футбол играем в этом году. Так мы должны настраиваться на эти матчи — с позитивом. Мы уверены в себе. Сейчас отличный момент, чтобы сыграть с «Баварией». Команда действительно хороша, мы очень уверенно чувствуем себя в этом сезоне. В таких матчах не бывает фаворита.

Для меня лично предстоящая встреча с «Баварией» — это большая мотивация. Это возможность отомстить за проигранный финал. Да, я знаю, что через год мы исправились (в 1/4 финала ЛЧ сезона-2020-21 «ПСЖ» прошел «Баварию» по сумме голов на выезде — 3:3. — Прим. «СЭ»).

Я считаю, что игры с «Баварией» — возможность показать, какой у нас отличный тренер, какие прекрасные игроки, и продемонстрировать, в какой красивый футбол мы сейчас играем», — цитирует Кампуша L’Equipe.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 14-15 и 21–22 февраля 2023 года. Ответные — 7-8 и 14–15 марта 2023 года.