«Монако» и «Селтик» узнали соперников в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам соперника узнал «Спартак».

Также определился соперник «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин. Французы встретятся с победителем противостояния «Рапида» и «Спарты».

Полностью список пар выглядит следующим образом:

Путь чемпионов, группа 1

«Динамо» Загреб (Хорватия)/«Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша)/«Флора» (Эстония)

«Слован» (Словакия)/«Янг Бойз» (Швейцария) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/ЧФР (Румыния)

«Олимпиакос» (Греция)/«Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения)/«Лудогорец» (Болгария)

Путь чемпионов, группа 2

«Кайрат» (Казахстан)/«Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения)/«Шериф» (Молдавия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция)/ХИК (Финляндия)

«Славия» (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия)/«Жальгирис» (Литва)

Путь представителей лиг

«Селтик» (Шотландия)/«Митьюлланд» (Дания) — ПСВ (Нидерланды)/«Галатасарай» (Турция)

«Бенфика» (Португалия) — «Спартак» (Россия)

«Шахтер» (Украина) — «Генк» (Бельгия)

«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия)/«Спарта» (Чехия)

Первые матчи 3-го квалификационного раунда состоятся 3 и 4 числа, а ответные 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия пенальти. Победители пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 2 августа.

Проигравшие команды из Пути представителей лиг попадут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие команды из Пути чемпионов попадут в раунд плей-офф Лиги Европы.