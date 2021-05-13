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Сорокин заявил, что проведению финала ЛЧ в Санкт-Петербурге в 2022 году ничего не угрожает

15:41
Алексей Сорокин. Фото Кристина Коровникова, «СЭ»
Алексей Сорокин. Фото Кристина Коровникова, «СЭ»
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Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин заявил, что перенос финального матча Лиги чемпионов из Стамбула в Порту не повлияет на проведение решающего матча турнира в следующем году в Санкт-Петербурге.

«Перенос финала Лиги чемпионов в этом году никак не повлияет на проведение финала в Санкт-Петербурге в следующем году. Мы готовимся к проведению финала Лиги чемпионов в нашей стране, новости, которые мы сегодня услышали, никак его не затрагивают», — цитирует Сорокина ТАСС.

29 мая в Порту пройдет финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Финал турнира 2022 года пройдет на «Газпром Арене».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11364589

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