Сорокин назвал запоминающиеся матчи за «Кайрат» в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин поделился впечатлениями от игры в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«По атмосфере выделю матч в квалификации против «Селтика», когда мы играли на выезде. Игра с «Арсеналом», Англия — родина футбола. Да все матчи буду помнить, каждый момент. Самым сложный матч? «Реал» доставил немало проблем, с «Интером» тоже боролись. С «Арсеналом» мы играли вторым номером, от обороны, но старались не отходить от плана на игру, бороться до конца.

Могу сказать, что все игры прошли в положительном ключе, понятно, что результата это не касается. Но для себя какие-то выводы по скорости и уровню турнира сделал. Каждый футболист хочет быть на моем месте, сыграть в Лиге чемпионов», — цитирует Сорокина ТАСС.

Футболист перешел в «Кайрат» летом 2024 года, в составе желто-черных он дважды выиграл чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. На его счету решающий гол в послематчевой серии пенальти с «Селтиком», который вывел команду в общий этап Лиги чемпионов.

Сорокин покинул «Кайрат» 29 января — на следующий день после игры 8-го тура общего этапа ЛЧ против «Арсенала» (2:3).