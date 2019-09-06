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Сорокин назвал домыслом информацию о проведении в Санкт-Петербурге финала Лиги чемпионов

05:42
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Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что в 2021 году финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге. По его словам, решение еще не принято.

— Про финал Лиги чемпионов запустили странную информацию, это не является правдой, — цитирует ТАСС Сорокина. — Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдет в Любляне 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами.

АР: Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6851843

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