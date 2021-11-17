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Сорокин: «Газон «Газпром-Арены» будет соответствовать уровню финала Лиги чемпионов»

Сорокин высказался о подготовке «Газпром-Арены» к финалу Лиги чемпионов
12:44
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Руководитель оргкомитета Алексей Сорокин сообщил, что газон на «Газпром-Арене» будет соответствовать уровню финала Лиги чемпионов. Петербург в мае 2022 года примет ключевую игру турнира.

«Замена газона — это прерогатива не моя, здесь лучше спросить наших коллег из «Газпром-Арены». У нас есть заверения, абсолютные, которые сегодня прозвучали на пленарном заседании о том, что газон к финалу Лиги чемпионов будет самого высшего качества. У нас нет оснований сомневаться в компетентности наших коллег, потому что мы видели, что к Евро был прекрасно подготовлен газон, он выдержал колоссальную нагрузку из семи матчей. У нас есть уверенность, что газон будет соответствовать уровню международного матча, то есть финала Лиги чемпионов», — цитирует Сорокина ТАСС.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12947617

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Виктория Кравченко все материалы автора

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