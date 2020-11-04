«Сопернику удалось сыграть в свой футбол, они получили награду за это». Рамос — о победе над «Интером»
04:05
Защитник «Реала» Серхио Рамос после победы над «Интером» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (3:2) отметил трудность поединка. Также он сделал акцент на стиле игры соперника.
— Это был трудный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. — У них очень крепкая команда. У нее свой выработанный стиль. Сегодня «Интеру» удалось сыграть в свой футбол, они получили награду за это, но в конечном счете мы все же добились желаемого результата и взяли три важных очка.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029417--real-madrid-vs-internazionale/
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