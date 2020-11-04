Защитник «Реала» Серхио Рамос после победы над «Интером» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (3:2) отметил трудность поединка. Также он сделал акцент на стиле игры соперника.

— Это был трудный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. — У них очень крепкая команда. У нее свой выработанный стиль. Сегодня «Интеру» удалось сыграть в свой футбол, они получили награду за это, но в конечном счете мы все же добились желаемого результата и взяли три важных очка.