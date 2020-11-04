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«Сопернику удалось сыграть в свой футбол, они получили награду за это». Рамос — о победе над «Интером»

04:05
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Защитник «Реала» Серхио Рамос после победы над «Интером» в матче 3-го тура Лиги чемпионов (3:2) отметил трудность поединка. Также он сделал акцент на стиле игры соперника.

— Это был трудный матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. — У них очень крепкая команда. У нее свой выработанный стиль. Сегодня «Интеру» удалось сыграть в свой футбол, они получили награду за это, но в конечном счете мы все же добились желаемого результата и взяли три важных очка.

Реал — Интер

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029417--real-madrid-vs-internazionale/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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