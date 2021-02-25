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Соперники «Реала» и «Барселоны» чаще всех получают красные карточки в плей-офф Лиги чемпионов

00:21
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На 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» арбитр Тобиас Штилер удалил с поля защитника хозяев Ремо Фройлера. Как сообщает Opta, соперники мадридской команды в 15-й раз получают красную карточку в играх плей-офф еврокубкового турнира.

По этому показателю «Реал» сравнялся с «Барселоной», соперники которой тоже 15 раз получали красные карточки в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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