Соперники «Реала» и «Барселоны» чаще всех получают красные карточки в плей-офф Лиги чемпионов
00:21
На 17-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» арбитр Тобиас Штилер удалил с поля защитника хозяев Ремо Фройлера. Как сообщает Opta, соперники мадридской команды в 15-й раз получают красную карточку в играх плей-офф еврокубкового турнира.
По этому показателю «Реал» сравнялся с «Барселоной», соперники которой тоже 15 раз получали красные карточки в плей-офф Лиги чемпионов.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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