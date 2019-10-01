Соперники «Локомотива»: «Ювентус» обыграл «Байер» и возглавил группу D

«Ювентус» на своем поле одержал победу над «Байером» (3:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе туринцев отличились нападающие Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески и Криштиану Роналду.

«Ювентус» с 4 очками занимает первое место в турнирной таблице группы A. «Байер» — 0 баллов и 4-я строчка.

В этом же квартете играет «Локомотив», который проиграл «Атлетико» (0:2). Москвичи с 3 очками располагается на третьем месте.

Лига чемпионов

Группа D

«Ювентус» (Италия) — «Байер» (Германия) — 3:0 (1:0)

Голы: Игуаин, 17 (1:0). Бернардески, 62 (2:0). Криштиану Роналду, 89 (3:0).

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандру, Криштиану Роналду, Хедира (Бентанкур, 74), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Рэмси, 78), Игуаин (Дибала, 83).

«Байер» (Германия): Храдецки, Вайзер, Бендер, Та, Венделл, Хаверц, Баумгартлингер, Арангис (Синкгравен, 80), Демирбай (Амири, 46), Аларио (Паулинью, 68), Фолланд.

Предупреждения: Арангис, 19. Куадрадо, 55.

Судья: Коллам (Шотландия).

1 октября. Турин. Стадион «Алльянц».

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