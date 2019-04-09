Сон принес "Тоттенхэму" победу над "Манчестер Сити" в ЛЧ

"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Единственный мяч забил нападающий "шпор" Сон Хын Мин на 78-й минуте встречи с передачи полузащитника Кристиана Эриксена. Игра проходила в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Стэдуим".

На 13-й минуте матча "Ман Сити" заработал пенальти за игру рукой защитника "Тоттенхэма" Дэнни Роуза. К точке подошел нападающий Серхио Агуэро, но вратарь Юго Ллорис​ отразил удар аргентинца.

На 58-й минуте форвард "шпор" Харри Кейн получил травму в эпизоде с защитником "горожан" Фабианом Делфом.

Ответный матч "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма" состоится 17 апреля, начало – в 22.00 (мск).

В параллельной встрече "Ливерпуль" на своем поле переиграл "Порту" со счетом 2:0.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Тоттенхэм" (Англия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 1:0 (0:0)

Гол: Сон Хын Мин, 78.

Нереализованный пенальти: Агуэро, 13 (вратарь)

"Тоттенхэм" (Англия): Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз, Эриксен, Уинкс (Ваньяма, 81), Сон Хын Мин, Сиссоко, Кейн (Лукас Моура, 58), Алли (Льоренте, 87).

"Манчестер Сити" (Англия): Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Делф, Фернандинью, Гюндоган, Сильва (Сане, 89), Стерлинг, Махрез (Де Брейне, 89), Агуэро (Габриэл Жезус, 71).

Предупреждения: Роуз, 12. Ляпорт, 28. Махрез, 59.

Судья: Кайперс (Голландия).

9 апреля. Лондон. Стадион "Уайт Харт Лейн".

Все о Лиге чемпионов – здесь