Сон Хын Мин: "В матче с "Манчестер Сити" "Тоттенхэму" нужно проявить характер"

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин - о матче с "Манчестер Сити" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Будет здорово. Мы отлично сыграли против "Кристал Пэлас" в первом матче на новом стадионе. Впереди еще один невероятный вечер. Круто проводить такие важные матчи на новой арене, - цитирует корейца официальный сайт УЕФА. - Не так важно, сколько матчей мы играем против них. Мы должны сохранять концентрацию в каждой игре. Пока фокусируемся исключительно на завтрашнем матче. Надо показать, как мы сосредоточены и хотим победить. Впереди 10 важных дней, важно постепенно решать задачи. Когда играешь на выезде, ощущаешь определенное давление, но домашними матчами мы должны наслаждаться. "Сити" - сильная команда, как и наша, и мы должны здорово повеселиться и получить удовольствие от матча с таким соперником на нашем стадионе.

Это будет невероятно. Что касается нового стадиона, конечно, это сделает нас сильнее. Возможно, игроки "Сити" этого не осознают, потому что свои домашние матчи они все время играли на родной арене, тогда как мы почти два года проводили матче на чужом стадионе. Нам очень не хватало своей арены. Против "Кристал Пэлас" мы сыграли выше всяких похвал. Я забил, мы выиграли, три очка, не пропустили. Важно перенести эту положительную энергию на завтра. Когда думаешь о хорошем, хорошее случается. Надо играть в свое удовольствие, бороться, а там посмотрим. Все понимают, как это важно. Важнейший матч против гранда. Всем не терпится впервые увидеть матч Лиги чемпионов на новом стадионе. Но в футболе никогда не бывает так, как ты себе представляешь. Нужно будет проявить характер.

Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" начнется в 22.00 по московскому времени.

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