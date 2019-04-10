Сон Хын Мин: "Тоттенхэм" заслуженно обыграл "Манчестер Сити"

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин - о матче с "Манчестер Сити" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Он стал автором единственного мяча в этой игре.
- Наша команда никогда не сдается. Мы бьемся все 90 минут. Мы были опаснее соперника и заслужили победу. Стадион мне нравится, играть здесь восхитительно, - цитирует корейца официальный сайт УЕФА. - Травма Харри Кейна? Надеюсь, все будет хорошо. Мы не знали, что случилось, но держались стойко, а Лукас Моура привнес свежей энергии.
Ответная игра состоится 17 апреля.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027151/index.html
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