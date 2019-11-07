Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» способен показывать хороший футбол и в гостевых матчах»

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин после победы над «Црвеной Звездой» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0) отметил надежную игру в обороне.

— В Белграде играть непросто, но наша команда способна показывать хороший футбол и в гостевых матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Сона. — Очень здорово, что сохранили свои ворота на замке. Нам нужно продолжать в том же духе в следующих выездных поединках.

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