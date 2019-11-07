Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» способен показывать хороший футбол и в гостевых матчах»
04:28
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин после победы над «Црвеной Звездой» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0) отметил надежную игру в обороне.
— В Белграде играть непросто, но наша команда способна показывать хороший футбол и в гостевых матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Сона. — Очень здорово, что сохранили свои ворота на замке. Нам нужно продолжать в том же духе в следующих выездных поединках.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027074/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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