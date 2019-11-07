Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Сон Хын Мин: «Тоттенхэм» способен показывать хороший футбол и в гостевых матчах»

04:28
Теги:

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин после победы над «Црвеной Звездой» в 4-м туре Лиги чемпионов (4:0) отметил надежную игру в обороне.

— В Белграде играть непросто, но наша команда способна показывать хороший футбол и в гостевых матчах, — цитирует пресс-служба УЕФА Сона. — Очень здорово, что сохранили свои ворота на замке. Нам нужно продолжать в том же духе в следующих выездных поединках.

Црвена Звезда — Тоттенхэм Хотспур

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027074/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир