Сон Хын Мин побил рекорд Шацких среди игроков азиатских стран по количеству голов в ЛЧ

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин забил два мяча к 11-й минуте ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", что позволило 26-летнему южнокорейскому футболисту стать рекордсменом по количеству мячей в турнире среди азиатских спортсменов, информирует GracenoteLive в Твиттере.
Сон Хын Мин забил 12 голов в ЛЧ. 11 мячей у экс-нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких (двойное гражданство - Узбекистан и Украина – прим. "СЭ").
Первая встреча между "Ман Сити" и "Тоттенхэмом" завершилась со счетом 1:0 в пользу "шпор".
⚽⚽ - With his brace, Son Heung-Min🇰🇷 (12) breaks Maxim Shatskikh's🇺🇿 (11) record for most Champions League goals by players representing an Asian country. #UCL #MCTOT– Gracenote Live (@GracenoteLive) 17 апреля 2019 г.
Загрузка...