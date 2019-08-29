Соломон Кверквелия: «Такой группы не ожидал точно»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».

— Почему-то такой группы не ожидал точно. Что ж, будет интересно! — приводит слова защитника официальный сайт «Локо». — Против «Атлетико» мы не так давно играли, «Юве» — это вообще топ. Нужно будет обыгрывать итальянцев, а потом взять футболку у Роналду! (смеется). А если серьезно — я знаю, я уверен, что «Локомотив» может все. Особенно дома, при поддержке наших болельщиков. Учтем ошибки прошлого года и будем биться!

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020