Солари - о карточке Рамоса: "Я не устанавливаю правила. Мы не разбирали эту тему на собрании команды"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари высказался о ситуации с защитником Серхио Рамосом. Испанец после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (2:1) признался, что специально получил предупреждение, чтобы пропустить ответную игру с голландским клубом.

- Карточка Рамоса в Лиге чемпионов? Я неустанавливаю правила, - приводит Mundo Deportivo слова Рамоса. - Мы не углублялись в эту тему на собрании команды. Серхио дал исчерпывающее объяснение, он шел на фол осознанно. Это была сложная ситуация.

Испанский защитник на 89-й минуте нарушил правила против Каспера Дольберга, сбив его, за что и получил предупреждение. Теперь он пропустит игру в Мадриде.

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