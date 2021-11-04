Собослаи рассказал, о чем говорил с Неймаром перед пенальти
07:22
Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи после ничьей с «ПСЖ» (2:2) в 4-м туре Лиги чемпионов рассказал, как обменялся фразами с Неймаром перед пробитием пенальти. Венгр на 92-й минуте сравнял счет.
«Перед тем, как я подошел к «точке», Неймар спросил у меня, забью ли я. Я ответил: «Да». Он спросил: «Ты уверен?» Я сказал, что никогда не промахиваюсь», — цитирует пресс-служба УЕФА Собослаи.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032712--leipzig-vs-paris/
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