Собослаи рассказал, о чем говорил с Неймаром перед пенальти

Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи после ничьей с «ПСЖ» (2:2) в 4-м туре Лиги чемпионов рассказал, как обменялся фразами с Неймаром перед пробитием пенальти. Венгр на 92-й минуте сравнял счет.

«Перед тем, как я подошел к «точке», Неймар спросил у меня, забью ли я. Я ответил: «Да». Он спросил: «Ты уверен?» Я сказал, что никогда не промахиваюсь», — цитирует пресс-служба УЕФА Собослаи.