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Собослаи рассказал, о чем говорил с Неймаром перед пенальти

07:22
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Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи после ничьей с «ПСЖ» (2:2) в 4-м туре Лиги чемпионов рассказал, как обменялся фразами с Неймаром перед пробитием пенальти. Венгр на 92-й минуте сравнял счет.

«Перед тем, как я подошел к «точке», Неймар спросил у меня, забью ли я. Я ответил: «Да». Он спросил: «Ты уверен?» Я сказал, что никогда не промахиваюсь», — цитирует пресс-служба УЕФА Собослаи.

РБ Лейпциг — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032712--leipzig-vs-paris/

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Евгений Козинов все материалы автора

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