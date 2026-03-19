Собослаи признали лучшим игроком ответного матча с «Галатасараем»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0). На его счету один забитый мяч в этой встрече.

«Собослаи открыл счет, принял активное созидательное участие в следующем голе и был ключевой фигурой в средней линии поля. В особенности он выделялся во взаимодействии с партнерами, распасовке, контрпрессинге, перехватах и подборах мячей», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».