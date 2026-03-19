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Собослаи признали лучшим игроком ответного матча с «Галатасараем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Доминик Собослаи после гола.
Фото Reuters

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0). На его счету один забитый мяч в этой встрече.

«Собослаи открыл счет, принял активное созидательное участие в следующем голе и был ключевой фигурой в средней линии поля. В особенности он выделялся во взаимодействии с партнерами, распасовке, контрпрессинге, перехватах и подборах мячей», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

В первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
18 марта, 23:00. Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:0
Галатасарай
&laquo;Бавария&raquo; сыграет с &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;1/4 финала Лиги чемпионов.«Бавария» зарубится с «Реалом» в 1/4 финала, «Ливерпуль» — с «ПСЖ». Кто выиграет Лигу чемпионов?
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Доминик Собослаи
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Ливерпуль
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