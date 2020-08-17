Сможет ли Мбаппе сыграть в полуфинале Лиги чемпионов? Отвечает Тухель
17:38
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель оценил шансы Кильяна Мбаппе сыграть в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Лейпцига». Форвард восстанавливался после травмы и вышел на замену в игре 1/4 финала против «Аталанты» (2:1).
— Он отыграл 30 минут с «Аталантой», и у него не было проблем с голеностопом, — цитирует Daily Mirror Тухеля. — У него есть шесть дней восстановиться, он будет тренироваться, и мы посмотрим, сможет ли он отыграть 90 минут. Посмотрим, выйдет ли он в старте или на замену.
Матч «Лейпциг» — «ПСЖ» состоится завтра, 18 августа, начало — в 22.00.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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