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«Смотреть второй тайм было больно, ведь мы знали, что могли выиграть». Рамирес — о поражении от «Севильи»

02:08
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

— Это очень больно, — приводит слова Рамиреса официальный сайт УЕФА. — Первые 45 минут мы отыграли на 100 процентов и получили преимущество 2:1. Мы пропустили перед перерывом, а потом мне пришлось замениться из-за травмы. Смотреть дальше было больно, ведь мы знали, что могли выиграть. У нас было 11 игроков против десяти, и мы проиграли.

Они пошли в тотальную атаку, поскольку им нужно было сравнять счет. Мы совершали ошибки, а в Лиге чемпионов вы не можете ошибаться. Это стоило нам двух голов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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