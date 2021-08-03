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Смородская: «У «Спартака» завтра нет никаких шансов против «Бенфики»

18:00
Ольга Смородская. Фото «СЭ»
Ольга Смородская. Фото «СЭ»
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«У «Спартака» завтра нет никаких шансов против «Бенфики». Я думаю, что нас ждет очередной провал российской команды в еврокубках. Уровень игроков «Спартака» не соответствует уровню португальцев. Даже не поможет то, что Руй тренировал «Бенфику», потому что там футболисты гораздо лучше играют футбол, чем у «Спартака», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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