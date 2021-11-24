Смородская призвала молодежь равняться на Дзюбу: «Он много трудится»
11:06
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Когда есть ВАР, дальнейшие дискуссии уже бесполезны. Не стала бы говорить, что пенальти притянутый. Дзюба? Мне его жаль. Сколько его полощут все СМИ. Займитесь кем-нибудь другим. Его стоит похвалить за вчерашний матч. Он много работает, трудится, несмотря на возраст. Пусть на него ровняется молодежь», — сказала Смородская «СЭ».
В начале второго тайма форвард «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти.
Российская команда не сможет потерять третью строчку в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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