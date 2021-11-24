Смородская призвала молодежь равняться на Дзюбу: «Он много трудится»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Когда есть ВАР, дальнейшие дискуссии уже бесполезны. Не стала бы говорить, что пенальти притянутый. Дзюба? Мне его жаль. Сколько его полощут все СМИ. Займитесь кем-нибудь другим. Его стоит похвалить за вчерашний матч. Он много работает, трудится, несмотря на возраст. Пусть на него ровняется молодежь», — сказала Смородская «СЭ».

В начале второго тайма форвард «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти.

Российская команда не сможет потерять третью строчку в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.