Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» ничейный результат против «Атлетико» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и поделилась мнением о дальнейших перспективах «железнодорожников» в Европе.

— Хочется похвалить команду — они большие молодцы, особенно мне понравился второй тайм, — отметила Смородская. — На мой взгляд, «Локомотив» смотрится увереннее всех остальных российских клубов в Лиге чемпионов. Результат намного лучше, чем у остальных наших команд и, безусловно, лучше, чем у самого «Локомотива» последние два года.

Мое однозначное мнение, что причина таких результатов — грамотная работа Николича. Именно она, как мне кажется, позволяет команде продолжать борьбу за выход в плей-офф в такой непростой группе. Команда очень подкована тактически. Вчера было видно, что ребята знают, как играть, кого держать и куда двигаться. Если они не потеряют этот задел, то смогут побороться и за второе место. (Владимир Пушкарев)

«Локомотив» с 3 очками занимает третье место в своей группе. Следующий матч в Лиге чемпионов железнодорожники проведут 1 декабря против «Зальцбурга».