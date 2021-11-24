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Смородская: «Думаю, что «Зенит» пройдет достаточно далеко в Лиге Европы. Но игра оставляет желать лучшего»

10:46
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничью «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Игра оставляет желать лучшего. Отстаем в скорости, в комбинациях, в отборе мяча. У нас еще много проблем. И это при том, что «Зенит» объективно лучшая команда чемпионата. Трудно понять и объяснить такую игру. Психология вещь очень сложная. Может, они недооценили соперника, посчитали, что будет легкая прогулка как в первом матче. Это психологическая проблема. У «Зенита» неплохой состав. Я верю в Семака. Думаю, что они будут серьезно бороться и пройдут достаточно далеко. Надеюсь на это», — сказала Смородская «СЭ».

Российская команда не сможет потерять третью строчку в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры


  • фефе

    Баба Оля верит.

    24.11.2021

  • shur

    До первого встречного.

    24.11.2021