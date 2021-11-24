Смородская: «Думаю, что «Зенит» пройдет достаточно далеко в Лиге Европы. Но игра оставляет желать лучшего»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничью «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Игра оставляет желать лучшего. Отстаем в скорости, в комбинациях, в отборе мяча. У нас еще много проблем. И это при том, что «Зенит» объективно лучшая команда чемпионата. Трудно понять и объяснить такую игру. Психология вещь очень сложная. Может, они недооценили соперника, посчитали, что будет легкая прогулка как в первом матче. Это психологическая проблема. У «Зенита» неплохой состав. Я верю в Семака. Думаю, что они будут серьезно бороться и пройдут достаточно далеко. Надеюсь на это», — сказала Смородская «СЭ».

Российская команда не сможет потерять третью строчку в группе Лиги чемпионов и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.