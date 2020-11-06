СМИ: у соперника «Зенита» по Лиге чемпионов еще три случая Covid-19
У «Лацио» диагностировано еще три случая заражения коронавирусом, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, положительные тесты на коронавирус выявлены еще у троих игроков, имена которых на данный момент неизвестны. Ранее подозрительные тесты сдали нападающий Чиро Иммобиле, полузащитник Лукас Лейва и вратарь Томас Стракоша.
Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.