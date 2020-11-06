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СМИ: у соперника «Зенита» по Лиге чемпионов еще три случая Covid-19

21:56
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У «Лацио» диагностировано еще три случая заражения коронавирусом, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, положительные тесты на коронавирус выявлены еще у троих игроков, имена которых на данный момент неизвестны. Ранее подозрительные тесты сдали нападающий Чиро Иммобиле, полузащитник Лукас Лейва и вратарь Томас Стракоша.

Матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск).

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