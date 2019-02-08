СМИ: Ройс пропустит матч с "Тоттенхэмом"

Капитан и полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", информирует Bild.

29-летний немец был заменен в перерыве 1/8 финала Кубка Германии с "Вердером"" (3:3, 2:4 – по пенальти). Ройс прошел обследование не на следующий день после матча, в среду, а в четверг. Однако точный диагноз будет определен только в пятницу. По данным издания, игроку потребуется около двух недель на восстановление.

Таким образом, Ройс, скорее всего, пропустит первую игру с "Тоттенхэмом".



Матч "Тоттенхэм" – "Боруссия" пройдет 13 февраля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало – в 23:00 (мск).

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