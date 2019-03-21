СМИ: Роналду не будет дисквалифицирован за неприличный жест в матче с "Атлетико"

УЕФА не станет дисквалифицировать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду за поведение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). 34-летний португалец повторил жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, во время первой игры схватившегося руками за область паха и повернувшегося к трибунам.

Как сообщает Sport Mediaset, Роналду будет оштрафован. Такое же наказание постигло и Симеоне - он заплатил 20 тысяч евро.

В текущем сезонге Роналду провел 7 матчей за "Ювентус" в Лиге чемпионов, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Все о Лиге чемпионов - здесь