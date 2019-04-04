СМИ: Роналду может сыграть с "Аяксом"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился от травмы колена и может сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса", информирует Marca.

По данным издания, португалец сможет выйти на поле уже 6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии против "Милана". Но руководство клуба опасается рецидива травмы у футболиста и не будет задействовать Роналду в этой игре.

Форвард восстанавливался после повреждения, которое получил 26 марта в составе сборной Португалии в игре отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (1:1). У 34-летнего Роналду было диагностировано повреждение бедра.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 12 результативных передач.

Первый матч 1/4 финала между "Ювентусом" и "Аяксом" состоится 10 апреля.

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