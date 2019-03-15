22:46 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Роналду может быть дисквалифицирован на матчи 1/4 финала ЛЧ за неприличный жест

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может пропустить матчи 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". Как утверждает Mundo Deportivo, УЕФА может дисквалифицировать 34-летнего португальца за неприличный жест, который тот показал во время ответного матча 1/8 финала против "Атлетико" (3:0).

Мадридский клуб собирается подать жалобу в УЕФА в связи с тем, что Роналду нанес серьезное оскорбление сектору гостей. Португальца также могут оштрафовать.

Роналду в ответном матче против "Атлетико" повторил жест главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне, во время первой игры схватившегося руками за область паха и повернувшегося к трибунам. Специалист был оштрафован на 20 тысяч евро.

В текущем сезонге Роналду провел 7 матчей за "Ювентус" в Лиге чемпионов, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. 

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