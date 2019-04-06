СМИ: "ПСЖ" оштрафовал Рабьо за лайк в Инстаграме

"ПСЖ" применил дисциплинарные санкции к полузащитнику Адриену Рабьо, который поставил лайк под постом экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра в Инстаграме после матча с "красными дьяволами" в 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует RMC Sport.

"ПСЖ" уступил "Манчестер Юнайтед" в ответной встрече со счетом 1:3 и вылетел с ЛЧ. Эвра опубликовал видео, на котором празднует успех "красных дьяволов".

По информации СМИ, "ПСЖ" остранил Рабьо от тренировок на шесть дней (с 15 по 20 марта) с полным удержанием зарплаты.

В текущем сезоне 24-летний француз принял участие в 20 матчах "ПСЖ", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.