Полиция Испании задержала шесть болельщиков "Ливерпуля", которые участвовали в беспорядках и проявляли агрессию к местным жителям перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

По информации СМИ, многие английские фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения. Около 500 болельщиков "Ливерпуля" собралось в районе Королевской площади Барселоны. Шесть человек, которых задержала полиция, избили двух сотрудников отеля.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором болельщик толкает мужчину в фонтан.

Встреча "Ливерпуль" – "Барселона" пройдет сегодня, 1 мая, начало – в 22.00 (мск). Игра пройдет на стадионе "Камп Ноу".

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