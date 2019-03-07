СМИ: Перес не будет увольнять Солари до конца текущего сезона

Президент "Реала" Флорентино Перес рассматривал возможность увольнения с поста главного тренера мадридской команды Сантьяго Солари после вылета "сливочных" из Лиги чемпионов, сообщает Marca. 71-летний испанский спортивный функционер не видит достойного кандидата на замену 42-летнему аргентинскому специалисту.

5 марта, во вторник, "Реал" уступил "Аяксу" (1:4) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

По информации СМИ, Солари останется в "Реале" до конца текущего сезона.

"Галактикос" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 48 очками. Ранее "Реал" вылетел из Кубка Испании, уступив в полуфинале двухматчевого противостояния "Барселоне" (общий счет – 1:4).

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