СМИ: Неймар не сможет сыграть против "МЮ" из-за травмы

Нападающий "ПСЖ" Неймар не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" из-за травмы, сообщает RMC. Встреча пройдет 12 февраля на стадионе "Олд Траффорд".

По информации СМИ, Неймар едва может оказывать давление на пораженную ногу.

Напомним, что 26-летний бразилец получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0). Первоначальные тесты показали, что у Неймара форварда редицив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.

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