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СМИ: матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» может пройти в Будапеште

12:48
«Лейпциг» не может в Германии принять «Ливерпуль». Фото Reuters
«Лейпциг» не может в Германии принять «Ливерпуль». Фото Reuters
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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» из-за карантинных ограничений в Германии может пройти в Будапеште, сообщает журналист The Telegraph Крис Бэском 5 февраля на своей странице в Twitter.

По данным источника, пока не рассматривается вариант, что первая встреча может пройти в Англии, а потом уже в Германии.

В четверг, 4 февраля Sky Sports сообщил, что Федеральная полиция ФРГ отправила письмо «Лейпцигу», в котором заявила, что английская команда не получит разрешения на въезд в Германию.

Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19, по крайней мере до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ.

Если «Ливерпулю» не будет выдано разрешение, а «Лейпциг» не сумеет найти нейтральное поле, клубу из Германии будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Встреча «Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирована на 16 февраля.

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