СМИ: Кьеллини может пропустить матч с "Аяксом"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, возможно, не сыграет в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, футболист получил повреждение икроножной мышцы в конце тренировки. По информации издания, его участие в матче под серьезным вопросом.

Если Кьеллини все же не сможет играть, его, вероятнее всего, заменит Даниэле Ругани, так как Мартин Касерес и Андреа Барцальи также ранее получили травмы. Также пока под вопросом участие в матче Криштиану Роналду, Эмре Джана и Дугласа Косты.

Матч "Аякс" - "Ювентус" состоится 10 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.

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