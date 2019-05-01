Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину​ не сыграет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Барселоны". Встреча состоится сегодня, 1 мая. Начало – в 22.00 по московскому времени.

По информации The Sun, 27-летний бразилец, пропустивший матч чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (5:0) из-за мышечного повреждения, провалил утренний медицинский тест.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что форвард сыграет с "Барселоной" только при условии полного восстановления после повреждения.

В текущем сезоне Фирмину провел за мерсисайдцев 46 матчей, забил 16 мячей и отдал 8 результативных передач.