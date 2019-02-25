СМИ: фанат "Шальке" арестован после нападения на болельщика "Ман Сити"

Немецкая полиция подтвердила арест 30-летнего члена ультрас-группировки "Hugos", который подозревается в нанесении тяжелых травм болельщику "Манчестер Сити", сообщает The Mirror. Инцидент случился в день первого четвертьфинального матча в рамках Лиги чемпионов между "горожанами" и "Шальке" (3:2).

Полиция Гельзенкирхена подтвердила, что примерно в 22 часа 50 минут (20.55 - по мск), на арене "Велтинс" произошла "жестокая конфронтация" с участием двух болельщиков "Шальке" и двух сторонников "Манчестер Сити".

Напомним, что 32-летний фанат "Манчестер Сити" остается в "критическом состоянии" в больнице после данного конфликта.

Фанат "Ман Сити" находится в критическом состоянии после матча с "Шальке"