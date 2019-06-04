СМИ: фанат "Ливерпуля", которого задержала испанская полиция, воссоединился с отцом

Болельщик "Ливерпуля" Макаули Нигус, который был задержан испанской полицией в Мадриде после финального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0), воссоединился со своим отцом, сообщает Daily Mirror.

По информации СМИ, Нигуса арестовали за оскорбление и нападение на полицейского после игры. Согласно испанскому законодательству, Макаули мог получить срок от одного до четырех лет заключения или условное наказание. Фанат провел 36 часов за решеткой и вышел на свободу.

В сети появилась фотография, где 23-летний болельщик стоит в обнимку со своим отцом и улыбается.

'Missing' Liverpool fan who vanished in Madrid smiles as he's reunited with dad https://t.co/Y7aooSXtap pic.twitter.com/wyWrE7uGxl — Daily Mirror (@DailyMirror) 4 июня 2019 г.

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